В Мордовии ищут 15-летнего подростка из Ульяновской области

Мордовская полиция ведет розыск подростка из н.п. Инза Ульяновской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, 15-летний Иван Верховский пропал 25 мая. До сей поры его судьба неизвестна.

На вид школьнику 16-17 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие, веко левого глаза опущено, правая нога в экземе. Был одет в серые брюки, футболку типа «поло» в сине-бело­-черную полосу и черные кроссовки.

Как сообщалось ранее, педофил, который напал на ребенка в Рязани, может прятаться в Мордовии. Инцидент произошел 15 марта 2017 года в подъезде одного из домов по улице Островского. В тот день мужчина совершил развратные действия в отношении школьницы.

Источник: 13.мвд.рф