Двух граждан Украины будут судить в Мордовии за избиение и ограбление жителя Пензы

В Мордовии будут судить двух граждан Украины - Сергея Безпальченко и Виктора Савчина. Мужчины обвиняются в разбое и краже документов. В настоящее время в отношении них утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, днем 17 октября 2016 года иностранцы распивали алкоголь с малознакомым жителем Пензы. Вскоре товарищи жестко избили собутыльника кирпичом и отобрали у него деньги, мобильный телефон, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, после чего скрылись.

Злоумышленников задержали и завели на них дело. Сейчас оно передано в суд.

Как сообщалось ранее, судебный процесс по делу матери-убийцы стартовал в Торбеевском районе Мордовии. Как удалось установить в ходе следствия, 32-летняя Наталья Эрзина расправилась с тремя своими новорожденными детьми.

Источник: prokrm.ru