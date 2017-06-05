В Мордовии самарский ВАЗ столкнулся с УАЗом

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в одном из сел Ичалковском районе, где "Приора" "встретилась" с УАЗом.

В результате ДТП легковой автомобиль получил сильные механические повреждения. Информация о пострадавших отсутствует. Подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Саранске на ул. Косарева столкнулись "Калина" и BMW. Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там же очевидцы выложили фотографии с места ЧП.

Судя по кадрам, у иномарки сильно повреждена правая часть кузова. Не исключено, что в инциденте есть пострадавшие, так как на место аварии прибыли врачи "скорой помощи".

Источник: izvmor.ru