В Мордовии самарский ВАЗ столкнулся с УАЗом

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился в одном из сел Ичалковском районе, где "Приора" "встретилась" с УАЗом.
В результате ДТП легковой автомобиль получил сильные механические повреждения. Информация о пострадавших отсутствует. Подробности аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Саранске на ул. Косарева столкнулись "Калина" и BMW. Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там же очевидцы выложили фотографии с места ЧП.
Судя по кадрам, у иномарки сильно повреждена правая часть кузова. Не исключено, что в инциденте есть пострадавшие, так как на место аварии прибыли врачи "скорой помощи".
Источник: izvmor.ru