Житель Саранска хотел продать два украденных ружья

38-летнего уроженца Саранска подозревают в краже оружия.

Сообщается, что пострадавший и подозреваемый познакомились приблизительно год назад. Время от времени мужчины совместно выпивали, где во время застолья гостю неоднократно демонстрировали ружья "Сайга" и "Browning", стоимость которых превысила 160 000 рублей.

В результате гражданин похитил у товарища оружие ради продажи. Но оперативники задержали преступника. Украденные ружья сотрудник изъяли из квартиры одного из членов семьи подозреваемого, где он оставил их на хранение.

Ранее сообщалось, что в Ардатовском районе республики вор украл из магазина 300 пачек сигарет.

Источник: izvmor.ru