В Рузаевке благополучно развивается швейное производство

Открытое в минувшем году традиционное для Рузаевки швейное производство благополучно развивается.

Забытая в 90-е годы знаменитая легкая промышленность получила 2-ое рождение. Подтверждением этому служат экономические показатели.

По результатам 2016-го объем выпускаемой продукции составил 17 миллионов рублей. Помимо этого, открытие швейно-трикотажного производства отчасти сняло напряженность на местном рынке труда. Количество работников в швейном цеху на сегодняшний день составляет 82 человека.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода "Висмут" в Рузаевке откроется производство мебели для IKEA.

Источник: izvmor.ru