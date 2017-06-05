В Рузаевке заработает ремонтное локомотивное депо

До конца текущего года в Рузаевке начнет свою работу ремонтное локомотивное депо.

Сообщается, что предприятие является филиалом московской компании и будет специализироваться на починке подвижных составов.

По словам начальника отдела поддержки предпринимательства и новых форм хозяйствования администрации Рузаевского района Дмитрия Кильдюшкина, формирование новейшего производства - долгий процесс.

Открытие депо запланировано на текущий год. Тут будут работать десятки людей по 120 вакансиям.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода "Висмут" в Рузаевке откроется производство мебели для IKEA.

Источник: izvmor.ru