В Рузаевке состоялось открытие молочной кухни

В Рузаевке открылась молочная кухня от саранского предприятия "Детская пищевая станция", которая будет обеспечивать продуктами самых маленьких жителей района.

Расположилась она в здании №141 по ул. Маяковского. Всего в районе свыше пятисот детей в возрасте до одного года. По медицинским показаниям специальное питание будет выдаваться 161 ребенку. Финансирование будет осуществляться из средств местного бюджета.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего завода "Висмут" в Рузаевке откроется производство мебели для IKEA.

Источник: izvmor.ru