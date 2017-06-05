Представитель Мордовии взял серебро на этапе Кубка Европы по велоспорту-BMX

Спортсмен из Мордовии Евгений Клещенко завоевал серебро на VII этапе Кубка Европы по велоспорту-BMX. Соревнования прошли в итальянском городе Верона, сообщает республиканское минспорта.

В соревнованиях девушек второе место заняла Ярослава Бондаренко из Москвы. Представительница Мордовии Светлана Адмакина заняла в финале соревнований 5-е место.

Как сообщалось ранее, мордовские спортсмены вернулись с наградами с первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Казани.

Золотые медали завоевали двое метателей молота: Мария Феоктистова отправила свой снаряд на 49,39 м, а Никита Семенов — на 56,76 м. Бронза в копилке еще одного метателя молота - Ивана Дроздова (61,52 м). Кроме того, золото взяла метательница молота Юлия Сидорова.

Источник: Минспорта РМ