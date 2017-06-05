"Мордовия-2006" стала бронзовым призером межрегионального футбольного турнира в Ульяновске

11-летние футболисты из Мордовии стали бронзовыми призерами межрегионального турнира "Надежда", который прошел в Ульяновске. Юные таланты из региона-13 одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Золото и серебро досталось представителям ФК "Сызрань-2003" и ульяновского "Университета" соответственно.

По итогам турнира, лучшим бомбардиром был признан Максим Трифонов ("Мордовия-2006"), забивший 3 мяча. Приз зрительских симпатий получил юный мордовский футболист Илья Ильин.

Как сообщалось ранее, мордовские спортсмены вернулись с наградами с первенства Приволжского федерального округа по легкой атлетике в Казани.

Золотые медали завоевали двое метателей молота: Мария Феоктистова отправила свой снаряд на 49,39 м, а Никита Семенов — на 56,76 м. Бронза в копилке еще одного метателя молота - Ивана Дроздова (61,52 м). Кроме того, золото взяла метательница молота Юлия Сидорова.

Источник: izvmor.ru