27-летняя жительница Мордовии получила серьезные травмы при падении с мотоцикла

27-летняя жительница Мордовии пострадала в ДТП, упав с мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился 4 июня вечером на дороге Ковылкино — Мамолаево. Там мужчина на незарегистрированном мотоцикле "Урал" не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате его пассажирка с серьезными травмами госпитализирована в местную больницу.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии пошел на преступление, стремясь побыстрее добраться к любимой. 3 июня на пилораме недалеко от села Гузынцы 21-летний гражданин выпивал в компании товарищей. Во время веселья молодому человеку очень сильно захотелось к своей девушке, которая жила в соседней деревне.

Источник: gibdd.ru/r/13