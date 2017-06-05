В Мордовии ищут женщину, которая вновь бросила на произвол троих детей

В Мордовии активно ищут гражданку Елену Коробкову, 1985 года рождения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, жительница Зубовой Поляны потеряла связь с родственниками в декабре 2016 года, когда уехала в неизвестном направлении с жителем села Салтыково Рязанской области.

Отметим, что у Елены остались трое детей, однако, по имеющимся данным, женщина и ранее надолго уезжала из дома, оставляя детей без внимания.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданки, позвонить по телефонам 8(83458) 2-14-02, ОУР 8(8342) 385931 или 02.

Как сообщалось ранее, мордовская полиция ведет розыск подростка из н.п. Инза Ульяновской области. 15-летний Иван Верховский пропал 25 мая. До сей поры его судьба неизвестна.

Источник: 13.мвд.рф