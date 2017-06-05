В Ковылкинском районе водитель "Киа" протаранил "Форд", отправив двух человек в больницу

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Ковылкинском районе, в котором пострадали 4 человека.

В пресс-службе ГИБДД по РМ напоминают, что инцидент случился вечером 3 июня. Водитель 1970 г.р. на кроссовере "Киа Соренто" при выезде с второстепенной дороги на главную протаранил "Форд Мондео" под управлением мужчины 1993 г.р. В результате виновник аварии госпитализирован. В больницу также попала пассажирка "Форда". Еще два человека, ехавшие в "Мондео", получили менее серьезные травмы, им госпитализация не понадобилась.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске на ул. Косарева столкнулись "Калина" и BMW. Информация о происшествии изначально появилась в соцсетях.

Источник: gibdd.ru/r/13