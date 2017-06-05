В Лямбирском районе пенсионер на "двенадцатой" врезался в "Калину" и сбил ее владелицу

Пожилой житель Мордовии стал виновником ДТП в селе Б. Елховка Лямбирского района. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 67-летний пенсионер на вазовской "двенадцатой" по непонятной причине протаранил припаркованную "Ладу Калину". После этого мужчина по инерции сбил и ее владелицу, которая стояла возле машины.

К счастью, женщина отделалась синяками и ушибами.

По данному факту ведется проверка. Уже известно, что оба водителя были трезвы.

Как сообщалось ранее, вечером 3 июня в Ковылкинском районе водитель 1970 г.р. на кроссовере "Киа Соренто" при выезде с второстепенной дороги на главную протаранил "Форд Мондео" под управлением мужчины 1993 г.р.

Источник: gibdd.ru/r/13