Ремонтно-строительная компания из Саранска задолжала сотрудникам почти 250 тысяч рублей

Работники саранского ООО "Ремонтно-строительная компания "Универсал" получили честно заслуженную зарплату лишь после вмешательства прокуратуры Ленинского района города. Как сообщили в надзорном ведомстве, по результатам проверки оказалось, что начальство фирмы задолжало сотрудникам 242 тысячи рублей.

Благодаря прокуратуре задолженность была полностью погашена. Несмотря на это, сотрудниками регионального СКР по факту полной невыплаты работникам денег на протяжении более чем двух месяцев возбуждено уголовное дело.

Расследование взято на контроль прокурором района.

Как сообщалось ранее, по требованию прокуратуры Лямбирского района Мордовии были закрыты три сайта, которые содержали запрещенную информацию о способах зацепинга (проезд снаружи поездов, электричек, троллейбусов, в том числе на крышах).

Источник: prokrm.ru