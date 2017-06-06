В аптеке Краснослободского района завышались цены на препараты

Прокуратура Краснослободского района Мордовии провела проверку цен на лекарства в аптеке ООО "Лекарь", которая находится в районном центре. По результатам проверки оказалось, что в аптечном пункте завышались предельные размеры торговой надбавки, сообщает пресс-служба ведомства. Так, вместо положенных 22,0 % применялись надбавки от 22,59 до 23,02%.

После проверки виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор аптеки привлечен к административной ответственности.

Все нарушения закона устранены.

Как сообщалось ранее, работники саранского ООО "Ремонтно-строительная компания "Универсал" получили честно заслуженную зарплату лишь после вмешательства прокуратуры Ленинского района города.

Источник: prokrm.ru