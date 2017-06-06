Создатель "Ералаша" спустя год вновь приедет в Саранск

Создатель популярного киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский 20 июня 2017 года проведет новую встречу с жителями Саранска. Начало творческой встречи - в 10:30.

Отметим, что прошлым летом режиссер уже приезжал в столицу Мордовии. Та встреча была одной из первых в только что открытом после капительной реконструкции киноцентре "Россия".

Стоит добавить, что за год коллекция "Ералаша" пополнилась новыми веселыми историями. Саранские зрители увидят их одними из первых на большом экране того самого киноцентра "Россия".

Как сообщалось ранее, Международный день йоги пройдет в Саранске 18 июня. Мероприятие состоится на территории Парка культуры и отдыха им. А.С. Пушкина с 15:00 до 17:00. Участником спортивного праздника может стать любой желающий абсолютно бесплатно.

Источник: izvmor.ru