За 4 дня операции "Тонировка" в Мордовии поймали более 100 нарушителей

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Тонировка", которое продолжается в Мордовии, все больше автомобилей лишаются затемненных стекол.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сотрудники выявляют автомобили, коэффициент светопропускания стекол которых не соответствует нормативным требования. Только за первые 4 дня операции к ответственности привлекли 108 нарушителей.

Любителям ездить с темными стеклами стоит иметь в виду, что к штрафу могут привести даже маленькие хитрости, вроде нелепых заявлений о том, что стекла заклинило в нижнем положении, или водителю просто жарко.

Как сообщалось ранее, в Саранске состоялись очередные учения по ликвидации пожара в здании ГУ МЧС по Мордовии. По легенде в здании произошло замыкание электропроводки, после чего загорелся склад пожарно-спасательной части № 1.

Источник: gibdd.ru/r/13