В результате столкновения "Рено" и "Форда" в Чамзинском районе пострадала женщина

В Чамзинском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал человек. На 8-м километре автодороги Комсомольский-Ардатово столкнулись две иномарки - "Рено Меган" и "Форд Фокус".

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка одной из иномарок. Информации о ее состоянии на момент публикации новости нет.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, пожилой житель Мордовии стал виновником ДТП в селе Б. Елховка Лямбирского района. 67-летний пенсионер на вазовской "двенадцатой" по непонятной причине протаранил припаркованную "Ладу Калину". После этого мужчина по инерции сбил и ее владелицу, которая стояла возле машины.

Источник: izvmor.ru