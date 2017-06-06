Свидетели смертельного ДТП: Водитель внедорожника был пьян, он скрылся с места аварии

Очевидицы ДТП, в котором погибли двое подростков, заявляют, что шофер Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся.

По словам одного из очевидцев аварии, за рулем джипа в момент столкновения находился нетрезвый мужчина. Но через пару минут уже после ДТП за ним прибыли родственники на "ВАЗ-2115", "погрузили" в автомобиль и увезли, а за руль разбитого внедорожника сел иной человек.

Пока что данные сведения в Госавтоинспекции не комментируют.

Предварительно, ДТП произошло по вине водителя джипа, который вылетел на встречную полосу на скорости не менее 200 км/ч.

Напомним, что в Лямбирском районе произошло смертельное ДТП, в нем погибли девушка 16 лет и ее 14-летний брат.

Источник: izvmor.ru