В Мордовии прокуратура разыскивает человека, выписавшего "липовую" справку наркоману

Сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили факт использования фальшивых медицинских документов в Большеберезниковском районе.

Сообщается, что принимавший наркотические вещества житель райцентра принес в отдел ГИБДД для получения водительского удостоверения фальшивое медицинское заключение, что у него нет противопоказаний для управления транспортным средством.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело, работники полиции ищут человека, выписавшего "липовую" справку.

Ранее сообщалось, что три жителя Саранска пойдут под суд за организацию подпольных игровых клубов.

Источник: izvmor.ru