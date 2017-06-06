В Краснослободском районе состоялось великое освящение храма

В селе Мордовские Полянки произошло великое освящение храма во имя Живоначальной Троицы.

Сообщается, что на торжество собрались жители, пожалуй, едва ли не всех населенных пунктов России. Построен он на этом месте был буквально за год.

"Сегодня праздник всех праздников. В этом селе забил нерв духовной жизни через священодействие, который есть у каждого храма, в том числе и здесь", - заявил епископ Климент

Отметим, что Храм построен благодаря семье Гусаровых из Хабаровска.

Ранее сообщалось, что в Саранске слабовидящих детей порадовали тактильными книгами.

Источник: izvmor.ru