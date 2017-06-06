Глава домоуправления Саранска наказан за игнорирование обращения местной жительницы

Прокуратура Октябрьского района Саранска провела проверку работы домоуправления №45. С подобной просьбой в ведомство обратилась местная жительница.

В пресс-службе ведомства сообщили, что женщина попросила у коммунальщиков акт об отсутствии горячей воды в доме № 14 по ул. Мордовская. Однако ответ на поступившее обращение в течение месяца со дня регистрации заявительнице не направлялся.

В итоге за бумажную волокиту руководитель организации привлечен к административной ответственности.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили факт использования фальшивых медицинских документов в Большеберезниковском районе.

Сообщается, что принимавший наркотические вещества житель райцентра принес в отдел ГИБДД для получения водительского удостоверения фальшивое медицинское заключение, что у него нет противопоказаний для управления транспортным средством.

Источник: prokrm.ru