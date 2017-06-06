Видео смертельного ДТП в Лямбирском районе, в котором погибли 2 подростка, попало в Сеть

В Сети появилось видео с места ДТП в Лямбирском районе, в результате которого погибли 2 подростка. Напомним, трагедия произошла около 22:00 накануне, 5 июня.

Согласно официальным данным, на 17-м км автодороги 1Р-180 лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Tiida. В "Ниссане" ехала семья из четырех человек. Двое детей, 13 и 11 лет, находились на пассажирском сиденье.

От удара иномарку разорвало пополам. Оба ребенка погибли на месте происшествия. Их мать была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель "Тойоты", выехавший на полосу встречного движения. По неофициальным данным, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения он скрылся с места ДТП.