На Мордовском празднике в Ульяновской области испекли пирог для Книги рекордов Гиннесса

В селе Кивать Кузоватовского района Ульяновской области прошел фестиваль-конкурс мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества под названием "Масторавань морот".

По сообщению СМИ, жители района и многочисленные гости праздника пошли праздничным строем к местному храму, водили хороводы и запускали обрядовые венки в речку Томышовку. Однако главным событием стала дегустация пирога каймак.

Местные журналисты утверждают, что это блюдо с картошкой побило рекорд Гиннесса по своему размеру. Оно получилось настолько большим, что угоститься смогли все желающие.

Как сообщалось ранее, с 14 по 24 июня в Самарской области, на живописных Мастрюковских озерах пройдет молодежный форум ПФО "iВолга-2017". Молодежь Мордовии как всегда примет в работе форума самое активное участие.

Источник: "Ульяновск онлайн"