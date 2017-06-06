По факту рокового ДТП с двумя погибшими подростками в Мордовии возбуждено уголовное дело

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Лямбирском районе. Напомним, в результате аварии, произошедшей вечером 5 июня, погибли двое подростков.

По имеющимся данным, в настоящий момент водитель Toyota Land Cruiser», который предварительно считается виновником ДТП, задержан.

Как сообщалось ранее, авария произошла на 17-м км автодороги 1Р-180, где лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Tiida. В "Ниссане" ехала семья из четырех человек. Двое детей, 13 и 11 лет, находились на пассажирском сиденье.

От удара иномарку разорвало пополам. Оба ребенка погибли на месте происшествия. Их мать была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.