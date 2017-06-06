Полиция Мордовии просит помощи в розыске жителя поселка Леплей

Полиция Зубово-Полянского района Мордовии разыскивает Чебалкина Марка Геннадьевича, 1985 года рождения, который проживает в поселке Леплей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина, подозревается в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Однако от полицейских он предпочитает скрываться.

"Всем, кому что-либо известно о местонахождении Чебалкина, просим сообщить по телефонам 8(83458) 2-14-02, ОУР 8(8342) 385931 или 02", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, сотрудники прокуратуры Мордовии обнаружили факт использования фальшивых медицинских документов в Большеберезниковском районе. Теперь работники полиции ищут человека, выписавшего "липовую" справку.

Источник: 13.мвд.рф