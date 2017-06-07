Водитель Toyota, виновный в смертельном ДТП в Мордовии, пояснил, почему уехал с места происшествия

За рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, который по предварительным данным стал виновником смертельного ДТП в Лямбирском районе, находился неоднократно судимый житель Саранска Вячеслав Белоглазов. В настоящий момент он проходит освидетельствование в наркологии.

"Я не виноват в этой аварии и не пытался скрыться с места ДТП. Внедорожником действительно управлял я, но мне пришлось уехать, потому что в салоне моей машины в момент столкновения находились жена и маленький ребенок, они были без сознания, я повез их в больницу", - оправдывается Белоглазов.

В послужном списке автолюбителя хулиганство, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и другие статьи. Пока что неизвестно, станет ли он обвиняемым по еще одному уголовному делу.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 июня. На 17-м км автодороги 1Р-180 лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Tiida. В "Ниссане" ехала семья из четырех человек. Двое детей, 13 и 11 лет, находились на пассажирском сиденье. Оба ребенка погибли на месте происшествия. Их мать была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.

Источник: izvmor.ru