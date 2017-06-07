На празднике Троицы в ардатовском селе побывал французский художник Жан-Луи Бонами

В селе Урусово Ардатовского района Мордовии с размахом отметили Троицу. Местные жители в этот день удивили всех гостей щедростью и разнообразием национальных блюд

С праздником урусовцев поздравил глава района А.Н. Антипов. Епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин вручил подарки девушкам, участвовавшим в старинном обряде "шествие невест", которое каждый год происходит в селе именно на Троицу. Это красивый и трогательный обряд, в ходе которого молодые женщины, вышедшие в прошлом году замуж, в сопровождении всего народа в красивых нарядах идут на пруд и пускают венки.

К слову, гостем праздника также стал художник из Франции Жан-Луи Бонами, чья выставка под названием "Цвет и свет" со 2 июня работает в главном корпусе Музея изоискусств имени С.Д. Эрьзи.

Источник: izvmor.ru