Руководить погрануправлением ФСБ по Калининградской области будет уроженец Мордовии

Новым главой погрануправления ФСБ по Калининградской области стал генерал-лейтенант Иван Краснощеков, являющийся уроженцем Мордовии. Ранее он возглавлял аналогичную структуру в Амурской области.

Иван Краснощеков родился 10 августа 1960 года в Мордовии. Закончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Дзержинского в Алма-Ате, Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Участник боевых действий в Афганистане.

Как сообщалось ранее, глава управления Федерального казначейства по Мордовии Виктор Кедров в связи с достижением пенсионного возраста покинул свой пост. С 26 мая временно исполняющим обязанности руководителя назначен его заместитель Владимир Аброськин.

Источник: izvmor.ru