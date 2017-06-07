В Мордовии возбудили дело по факту ДТП в Лямбирском районе

По факту смертельной аварии, в которой погибли двое детей, возбуждено уголовное дело.

Происшествие квалифицировано как несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее по неосмотрительности гибель 2-х лиц. О водителе, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пока речи не идет.

По словам руководителя республиканской Госавтоинспекции Сергея Гагарина, на данный момент экспертами изучаются и сравниваются сведения видеорегистраторов и свидетельские показания, проводятся экспертизы. Уже после этого будут предъявлены обвинения конкретному участнику дорожного происшествия.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Лямбирском районе республики, где столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли двое детей.

Источник: izvmor.ru