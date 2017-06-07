В Саранске произошло массовое ДТП: столкнулись 6 автомобилей

Под Саранском произошло крупное ДТП.

Инцидент случился в пригороде Саранска – Николаевке, где столкнулись: "ВАЗ-2112", Mitsubishi, "Гранта", "Рено", "Киа" и грузовая "ГАЗель".

В результате происшествия пострадал один человек. О его состоянии не сообщается. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщалось ранее, пожилой житель Мордовии стал виновником ДТП в селе Б. Елховка Лямбирского района. 67-летний пенсионер на вазовской "двенадцатой" по непонятной причине протаранил припаркованную "Ладу Калину". После этого мужчина по инерции сбил и ее владелицу, которая стояла возле машины.

Источник: izvmor.ru