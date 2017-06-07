Французские журналисты заинтересовались подготовкой Саранска к ЧМ-2018

Журналисты французского информационного агентства "Франс-пресс" Тибо Маршан и Наира Давлашян делают серию сюжетов из населенных пунктов, в которых пройдут матчи мундиаля.

В первую очередь корреспондентов интересовала подготовка Саранска к приему гостей. Помимо этого их интересовало, как будет использоваться наследие чемпионата и отношение к данному мероприятию жителей республики.

Также французов восхитил вид строящегося стадиона и его близость к центру города.

Ранее сообщалось, что вскоре на стадионе "Мордовия Арена" стартуют работы по благоустройству футбольного поля.

Источник: izvmor.ru