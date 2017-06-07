В Мордовии подросток пойдет под суд за наркотики

Сотрудники СКР по РМ закончили расследование уголовного дела в отношении 17­летнего жителя Рузаевки, которого обвиняют в хранении наркотиков.

Сообщается, что 16 февраля 2017-го молодой человек через тайник-закладку приобрел наркотик в крупном объеме. Через некоторое время подросток был задержан оперативниками, и зелье у него было изъято.

Следователем собрана необходимая доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что житель Саранска Михейкин получил 5 лет за махинации с наркотиками и криптовалютой.

Источник: izvmor.ru