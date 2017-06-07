В Саранске столкнулись "Мазда" и "Дэу Нексия": есть пострадавший

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Коммунистическая, где водитель на "Мазде" при повороте на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и протаранил "Дэу Нексию". От удара иномарку выкинуло на тротуар, только лишь по счастливой случайности никто не получил травмы. Медики оказали шоферу помощь на месте.

В Саранске после ДТП иномарку выбросило с дороги. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, авария произошла накануне днем на улице Коммунистическая.

Как сообщалось ранее, пожилой житель Мордовии стал виновником ДТП в селе Б. Елховка Лямбирского района. 67-летний пенсионер на вазовской "двенадцатой" по непонятной причине протаранил припаркованную "Ладу Калину". После этого мужчина по инерции сбил и ее владелицу, которая стояла возле машины.

Источник: izvmor.ru