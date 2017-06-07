Жительница Саранска получила травмы в общественном транспорте

Уроженка Саранска получила травмы, упав в автобусе.

Сообщается, что происшествие случилось на ул. Коммунистическая на маршруте №1. Там 69-летняя женщина не смогла удержаться на ногах во время движения.

Пострадавшую доставили в клинику и отпустили уже после оказания помощи. Ей назначено лечение на дому.

По данному прецеденту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, пожилой житель Мордовии стал виновником ДТП в селе Б. Елховка Лямбирского района. 67-летний пенсионер на вазовской "двенадцатой" по непонятной причине протаранил припаркованную "Ладу Калину". После этого мужчина по инерции сбил и ее владелицу, которая стояла возле машины.

Источник: izvmor.ru