В результате ДТП в Ардатовском районе пострадал водитель "Форда"

В Ардатовском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что виновником аварии стал водитель на фургоне "Хино". При повороте автомобилист протаранил "Форд Мондео" под управлением молодого человека 1988 г.р.

В результате водитель американской иномарки доставлен в районную больницу. Там ему была оказана помощь и назначено лечение. Водители трезвые.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на ул. Коммунистическая в Саранске водитель на "Мазде" при повороте на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и протаранил "Дэу Нексию". От удара иномарку выкинуло на тротуар, только лишь по счастливой случайности никто не получил травмы.

Источник: gibdd.ru/r/13