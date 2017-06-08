В Саранске произошло тройное ДТП с участием иномарок

В центре Саранска на перекрестке улиц Коммунистическая и Пролетарская накануне, 7 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Судя по фотографиям с места инцидента, которые появились в соцсетях, самые сильные поведения получила "Чери Индис", которая врезалась в "Митсубиси Паджеро". По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Теперь сотрудникам ГИБДД придется разобраться во всех подробностях происшествия.

Как сообщалось ранее, стали известны подробности крупной аварии, произошедшей 6 июня в поселке Николаевка. Шофер "Киа" не обеспечил безопасную дистанцию и врезался в "Митсубиси". Японскую иномарку выкинуло на встречную полосу, где она "встретилась" с "Грантой" и вазовской "двенадцатой".