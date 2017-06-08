В Мордовии будут судить 17-летнего юношу, ограбившего продуктовый магазин в Торбеево

В Мордовии завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит 17-летний житель поселка Торбеево. Его обвиняют в разбойном нападении на продавца продуктового магазина.

Как стало известно из материалов регионального СК, вечером 15 февраля подросток, находясь в торговой точке в поселке Торбеево и угрожая продавцу принесенным с собой ножом, потребовал передать ему деньги из кассы магазина. Продавец выполнила его требования. В результате парень убежал с места преступления с 12 тысячами рублей.

Когда грабителя задержали, часть похищенных денег была изъята.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор 14 гражданам, которые совершили крупную кражу цемента. Осужденным вменено 38 эпизодов кражи стройматериала с территории предприятия. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 11 миллионов рублей.

Источник: mordovia.sledcom.ru