Жителя Рузаевки, зарезавшего знакомого из ревности, посадили на 9 лет

В Мордовии вынесли приговор ревнивому мужчине, который убил оппонента. 61-летний житель Рузаевки Николай Лачугин следующие 9 лет проведет в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Мордовии, мужчина приревновал свою сожительницу к 53-летнему знакомому. 4 марта он пришел к нему в общежитие и стал выяснять отношения.

Словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил соперника ножом и ушел домой. Раненый смог выбраться в коридор, где от полученных ран скончался. Обнаружившие тело жильцы сообщили о произошедшем в полицию.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовного дела, обвиняемым по которому проходит 17-летний житель поселка Торбеево. Его обвиняют в разбойном нападении на продавца продуктового магазина.

Источник: mordovia.sledcom.ru