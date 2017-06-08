В Мордовии водитель "Приоры" пострадал в результате опрокидывания в кювет

В Ичалковском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Лада Приора". Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, на 51-м км + 430м автодороги Саранск - Ромоданово — Б.Игнатово водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет.

В итоге сам виновник аварии получил травмы и был госпитализирован.

По факту аварии возбуждено назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ардатовском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Виновником аварии стал водитель на фургоне "Хино". При повороте автомобилист протаранил "Форд Мондео" под управлением молодого человека 1988 г.р.

В результате водитель американской иномарки доставлен в районную больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13