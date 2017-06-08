Вор стащил джемпер и кроссовки из магазина "СпортМастер" в Саранске, надев их на себя

Полиция Саранска разыскивает неизвестного, которого подозревают в краже. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, 5 июня подозреваемый посетил магазин "СпортМастер", расположенный на улице Волгоградская, 71, откуда украл джемпер и кроссовки, надев их на себя.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см, волосы темные. Был одет: свитер черного цвета, темное спортивное трико, черные кроссовки.

"Если вам что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, просьба позвонить по телефонам: 8-917-0741733, 29-77-60 или 02", - сказано в заявлении МВД.

Как сообщалось ранее, полиция Зубово-Полянского района Мордовии разыскивает Чебалкина Марка Геннадьевича, 1985 года рождения, который проживает в поселке Леплей. Мужчина подозревается в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Источник: 13.мвд.рф