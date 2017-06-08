Количество пострадавших от укусов клещей в Мордовии достигло 122 человек

По состоянию на сегодняшний день в Мордовии от укусов клещей пострадали 122 человека, из них 50 - дети. Больше всего пострадавших проживает в Саранске - 35 человек.Что касается статистики по районам, то больше всего пострадавших зарегистрировано в Рузаевском и Кочкуровском, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РМ.

Специалисты напоминают, что не следует снимать насекомое самостоятельно, нужно обращаться к медикам. Стоит добавить, что Мордовия является территорией, не эндемичной по клещевому энцефалиту.

Как сообщалось ранее, знаменитое "Орлово гнездо", являющееся любимым местом отдыха граждан, будет внесено в список культурно-природного наследия России.

Источник: Роспотребнадзор по РМ