Реабилитационный центр в Зубово-Полянском районе должны достроить до декабря 2017 года

Управление капитального строительства Мордовии объявило тендер на завершение строительства реабилитационного центра "Ясная Поляна" в Зубово-Полянском районе.

Согласно данным, приведенным в технической документации, строительство началось еще в 2004 году. Завершить все работы предполагается к концу ноября текущего года.

После ввода в эксплуатацию это будет современный медицинский центр, которым могут воспользоваться и жители соседних регионов.

Как сообщалось ранее, совсем скоро на стадионе "Мордовия Арена" стартуют работы по благоустройству футбольного поля. 1 августа планируют начать засевать траву. Пока что ведутся работы по благоустройству территории вокруг спортивного объекта.