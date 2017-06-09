В Саранске в честь Дня города проведут фестиваль национальной кухни

В честь Дня города Саранска и Дня России, которые будут отмечаться 12 июня, в столице Мордовии пройдет фестиваль национальной кухни. Состоится мероприятие на Советской площади Саранска, в сквере за памятником В.И.Ленина, с 11 до 17 часов.

Все желающие смогут научится готовить, попробовать и купить мордовские блюда.

Администрация города приглашает принять участие в фестивале всех жителей и гостей столицы Мордовии.

Как сообщалось ранее, Госавтоинспекция Мордовии предупредила местных автомобилистов, что 12 июня в честь Дня города в столице РМ будет ограничено движение транспорта и исключена парковка транспортных средств на некоторых участках автодорог. Полный список ограничений можно посмотреть здесь.

Источник: adm-saransk.ru