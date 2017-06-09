На проспекте 60 лет Октября в Саранске столкнулись 5 автомобилей

Массовая авария произошла накануне в Саранске. На проспекте 60 лет Октября столкнулись сразу 5 автомобилей. По словам очевидцев, это были "Митсубиси Лансер", "Форд", "Дэу Матиз", вазовская "двенадцатая" и фура.

В результате ДТП все машины получили серьезные механические повреждения. Не исключено, что есть пострадавшие.

Все подробности аварии станут после заключения сотрудников ГИБДД.

Как сообщалось ранее, в центре Саранска на перекрестке улиц Коммунистическая и Пролетарская 7 июня произошло ДТП с участием трех автомобилей. Судя по фотографиям с места инцидента, самые сильные поведения получила "Чери Индис", которая врезалась в "Митсубиси Паджеро".