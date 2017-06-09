В Мордовии на выплаты "детям войны" ко Дню Победы израсходовали почти 20 млн рублей

По состоянию на сегодняшний день в Мордовии проживают 78 тысяч граждан, которые относятся к категории "дети войны". В этом году ежегодную денежную выплату ко Дню Победы получили 13 028 таких граждан. В общей сложности на данные цели было израсходовано 19,9 млн рублей из республиканского бюджета.

Остальные "дети войны" относятся к другим льготным категориям граждан, получающим денежные выплаты по другим основаниям.

Как сообщалось ранее, в 2016 году около 10 тысяч семей Мордовии воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Стоит напомнить, что получить субсидию могут как собственники жилого помещения, так и пользователи или наниматели жилья при отсутствии у них задолженности по оплате ЖКХ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Источник: izvmor.ru