В 2017 году в Мордовии на пожарах погибли 23 человек

С начала 2017 года в Мордовии произошло 297 пожаров. Это на 13 происшествий больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Вместе с тем возросло и число погибших на пожарах. Уже 23 человека погибли в огне, что на 2 больше, чем в прошлом году.

Как отмечают в ведомстве, наиболее подверженным пожарам по-прежнему остается жилой сектор. На данный момент там произошло 230 пожаров.

Ранее стали известны подробности взрыва, который прогремел вечером 1 июня в саранском поселке ТЭЦ-2 на улице Центральная. Оказалось, что друг хозяина гаража занимался сварочными работами, в результате чего вспыхнула обшивка пола машины.

Источник: 13.mchs.gov.ru