В Саранске ВАЗ протаранил пассажирскую "Газель", пострадал 5-летний ребенок

В Саранске произошло ДТП с участие маршрутного такси. По данным ГИБДД по РМ, "Газель" столкнулась с отечественным ВАЗ-2115. В результате инцидента пострадал 5-летний ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье ВАЗа. Стоит отметить, что малыш был пристегнут удерживающим адаптером.

Виновником аварии стал водитель легковушки, который при повороте не предоставил преимущество в движении маршрутке №18.

Водители трезвы. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, массовая авария произошла 8 июня в Саранске. На проспекте 60 лет Октября столкнулись сразу 5 автомобилей. По словам очевидцев, это были "Митсубиси Лансер", "Форд", "Дэу Матиз", вазовская "двенадцатая" и фура.

Источник: gibdd.ru/r/13