Пьяный водитель на "Тойоте" протаранил "Ниссан" с инвалидом за рулем в Саранске

В Саранске нетрезвый водитель на "Тойоте" врезался в автомобиль, за рулем которого находился инвалид 3-й группы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Мордовии, инцидент произошел накануне, 8 июня, на улице Волгоградская. Автомобилист на "Тойота Виста" не учел дистанцию и врезался в стоящий на светофоре "Ниссан Ноут". В результате водитель "Ниссана", имеющий справку об инвалидности, был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, массовая авария произошла в Саранске. На проспекте 60 лет Октября столкнулись сразу 5 автомобилей. По словам очевидцев, это были "Митсубиси Лансер", "Форд", "Дэу Матиз", вазовская "двенадцатая" и фура.

Источник: gibdd.ru/r/13