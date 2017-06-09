Подробности массового ДТП с участием 5 автомобилей в Саранске: виновником стал водитель фуры

Виновником массовой аварии на проспекте 60 лет Октября в Саранске стал водитель фуры. Такие данные сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

По имеющейся информации, мужчина при перестроении проявил невнимательность и столкнулся с "Фордом Фьюжн". От удара иномарку отбросило на "Мицубиси Лансер" и "Дэу Матиз", который по инерции продолжил движение и врезался в "Ладу Приору".

В результате столкновения пострадала пассажирка "Форда". Она самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где ей назначено лечение.

Как сообщалось ранее, в Саранске нетрезвый водитель на "Тойоте" врезался в автомобиль, за рулем которого находился инвалид 3-й группы. Инцидент произошел накануне, 8 июня, на улице Волгоградская.

Источник: gibdd.ru/r/13